Nationaler Sicherheitsrat verurteilt Nordkoreas Provokationen scharf

Photo : KBS News

Der Nationale Sicherheitsrat (NSC) Südkoreas hat Nordkoreas provokative Akte in der Nacht scharf verurteilt.Die Kritik wurde auf einer vom Präsidialamt dringend einberufenen Sitzung des ständigen Ausschusses des NSC geübt, die unter Leitung des nationalen Sicherheitsberaters Kim Sung-han stattfand.Der NSC kritisierte, dass Nordkorea in letzter Zeit in einer beispiellosen Häufigkeit zu verschiedenen Zeiten und an verschiedenen Orten ballistische Raketen gestartet habe. Alle Starts ballistischer Raketen durch Nordkorea stellten einen klaren Verstoß gegen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats dar.Unter dem Vorwand einer regelmäßig abgehaltenen Schießübung Südkoreas habe Nordkorea in Verletzung der innerkoreanischen Militärübereinkunft vom 19. September in einer Pufferzone im Meer Artillerieschüsse gewagt und feindliche Handlungen wie bedrohliche Flüge und den Start einer ballistischen Rakete vorgenommen. Man verurteile scharf, dass Nordkorea die militärischen Spannungen eskalieren lasse.Nordkoreas Provokationen würden in jedem Fall Konsequenzen haben. Die Rolle des UN-Sicherheitsrats sei noch wichtiger geworden. Die Ratsmitglieder sollten eine verantwortungsvolle Rolle spielen, forderte der NSC.Die Forderung spielt offenbar darauf an, dass der Versuch des UN-Sicherheitsrats Anfang Oktober, eine Erklärung zur Verurteilung von Nordkoreas Starts ballistischer Raketen anzunehmen, am Widerstand Chinas und Russlands gescheitert war.Der NSC kündigte an, mit dem nächste Woche beginnenden Feldmanöver Hoguk die feste gemeinsame Verteidigungsbereitschaft Südkoreas und der USA zu stärken und sich auf eventuelle weitere Provokationen Nordkoreas gründlich vorzubereiten.