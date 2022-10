Nordkorea bezeichnet heutigen Raktetenstart als Gegenmaßnahme gegen Südkoreas Artillerieschüsse

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat behauptet, dass sein Start einer ballistischen Kurzstreckenrakete in der Nacht eine Gegenmaßnahme gegen einen provokativen Akt der südkoreanischen Armee an der Front gewesen sei.Ein Sprecher des Generalstabs der Koreanischen Volksarmee, der Streitkräfte Nordkoreas, teilte heute über die Nachrichtenagentur KCNA mit, dass die südkoreanische Armee am 13. Oktober im Frontlinienbereich des 5. Korps der Volksarmee über zehn Stunden lang Artillerieschüsse gewagt habe.Man habe diese provokative Aktion des südkoreanischen Militärs im Frontgebiet ernst genommen und eine starke militärische Gegenmaßnahme ergriffen, sagte der Sprecher.Die nordkoreanischen Truppen sendeten eine ernste Warnung vor rücksichtslosen militärischen Aktivitäten des südkoreanischen Militärs aus, die militärische Spannungen im Frontgebiet auslösten, fügte er hinzu.Laut dem Vereinigten Generalstab Südkoreas feuerte Nordkorea um 1.49 Uhr eine ballistische Kurzstreckenrakete in Richtung Ostmeer ab, nachdem etwa zehn nordkoreanische Militärflugzeuge zwischen 22.30 Uhr am Donnerstag und 0.20 Uhr am Freitag nahe der innerkoreanischen Grenze geflogen waren.