Präsident Yoon trifft nächsten Monat deutschen Bundespräsidenten Steinmeier

Präsident Yoon Suk Yeol kommt am 4. November mit dem deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier zu einem Spitzentreffen zusammen.Das gab der stellvertretende Sprecher des Präsidialamtes in Seoul, Lee Jae-myoung, am Donnerstag vor der Presse bekannt. Der deutsche Präsident Steinmeier werde vom 3. bis 5. November zu einem offiziellen Besuch nach Südkorea kommen.Beim geplanten Treffen zwischen Yoon und Steinmeier werden voraussichtlich die Weiterentwicklung der Beziehungen zwischen Südkorea und Deutschland und Kooperationsmaßnahmen im Bereich der Wirtschaftssicherheit, darunter der Aufbau stabiler globaler Lieferketten sowie die Reaktion auf die Energiekrise, thematisiert. Ein weiteres Gesprächsthema wird voraussichtlich die regionale Lage, einschließlich der Angelegenheiten der koreanischen Halbinsel, sein.Der Südkorea-Besuch von Präsident Steinmeier erfolge im Vorfeld des 140. Jahres des Beginns des Austauschs zwischen Korea und Deutschland im kommenden Jahr. Daher werde erwartet, dass die Visite eine wichtige Gelegenheit zur Erweiterung des Austauschs und der Kooperation zwischen beiden Ländern in verschiedenen Bereichen bieten werde, hieß es.