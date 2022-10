Vereinigter Generalstab: Nordkorea feuerte rund 170 Artilleriegeschosse in Pufferzone

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat laut Berichten rund 170 Artilleriegeschosse in eine Pufferzone gefeuert, die 2018 in einem Militärabkommen festgelegt worden war.Südkoreas Vereinigter Generalstab (JCS) berichtete am Freitag, dass Geschosse in den Pufferzonen in östlichen und westlichen Gewässern nördlich der Nördlichen Grenzlinie, der faktischen Seegrenze, niedergegangen seien.130 Artillerieschüsse seien zwischen 1.20 Uhr und 1.25 Uhr von Majang-dong in der Provinz Hwanghae aufs Gelbe Meer gefeuert worden. Etwa 40 Schüsse seien im Gebiet Gueup-ri in der Provinz Gangwon zwischen 2.57 Uhr und 3.07 Uhr abgefeuert worden und im Ostmeer niedergegangen.Südkoreas Streitkräfte sprachen eine deutliche Warnung aus und rieten dem Norden eindringlich dazu, das Feuer einzustellen. Es handele sich um einen klaren Verstoß gegen das Umfassende Militärabkommen, hieß es.Dieses hatten beide Teilstaaten im September 2018 unterzeichnet. Darin verpflichteten sie sich dazu, auf feindselige Aktionen zu verzichten, Spannungen abzubauen und Vertrauen zu schaffen.