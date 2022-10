USA verurteilen Nordkoreas Raketenstart, fordern Rückkehr zum Dialog

Photo : Getty Images Bank

Die USA haben Nordkoreas jüngsten Start einer ballistischen Rakete verurteilt und zugleich das Land zur Rückkehr zum Dialog aufgefordert.Die entsprechende Äußerung machte ein Sprecher des US-Außenministeriums am Donnerstag (Ortszeit) angesichts einer schriftlichen Anfrage von KBS zu einer von Nordkorea in Richtung Ostmeer abgeschossenen Kurzstreckenrakete.Der Raketenstart stelle wie solche im letzten Monat einen Verstoß gegen mehrere Resolutionen des UN-Sicherheitsrats und gleichzeitig eine Bedrohung für den regionalen Frieden und die Stabilität dar, sagte der Sprecher.Das Indopazifische Kommando der USA teilte unterdessen in einer Stellungnahme seine Einschätzung mit, dass dieser Raketenstart keine unmittelbare Bedrohung für US-Personen oder -Territorium darstelle. Zugleich hieß es, man werde sich eng mit den Verbündeten und Partnern beraten, um die destabilisierenden ballistischen Raketenstarts Nordkoreas zu überwachen.Sowohl der Sprecher des US-Außenministeriums als auch das Indopazifische Kommando bekräftigten, dass die US-Verpflichtung zur Verteidigung Südkoreas und Japans eisern bleibe.