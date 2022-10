June Huh und zwei weitere Koreanischstämmige gewinnen MacArthur Fellowship

Photo : YONHAP News

Drei koreanischstämmige Wissenschaftler, einschließlich des diesjährigen Gewinners der Fields-Medaille June Huh, werden mit der als „Genie-Preis“ bekannten MacArthur Fellowship ausgezeichnet.Die Zeitung „New York Times“ meldete, dass die US-amerikanische MacArthur-Stiftung am Mittwoch (Ortszeit) 25 Gewinner der MacArthur Fellowship genannt habe. Zu ihnen zählen Professor June Huh an der Princeton University, Professorin Yejin Choi an der University of Washington und Professorin Monica Kim an der University of Wisconsin.Die 25 Preisträgerinnen und -träger werden von der MacArthur-Stiftung über einen Zeitraum von fünf Jahren ein Stipendium in Höhe von 800.000 Dollar erhalten.Die MacArthur Fellowship wurde im Jahr 1981 ins Leben gerufen, um Talente in verschiedenen Bereichen, darunter Wissenschaft, Kunst und soziale Aktivitäten, zu fördern.