Posco baut Fabrik zur Produktion von hochreinem Nickel

Photo : YONHAP News

Der koreanische Stahlhersteller Posco baut eine Fabrik zur Herstellung von hochreinem Nickel für sekundäre Batterien.Posco feierte heute an seinem Stahlwerk in Gwangyang den Baubeginn.Die Fabrik wird dort auf einem 74.000 Quadratmeter großen Grundstück gebaut und soll im zweiten Halbjahr nächsten Jahres fertiggestellt werden.Dort sollen jährlich 20.000 Tonnen hochreines Nickel hergestellt werden, was für die Batterieproduktion für 500.000 Elektroautos ausreichen wird.Hochreines Nickel ist unerlässlich für Kathodenmaterialien für Hochleistungsbatterien. Mit dem rapiden Wachstum des Markts für Elektroautos steigt die Nachfrage nach hochreinem Nickel weltweit stark.Posco wird mit der geplanten Fabrik als Erster in Südkorea über ein System zur Produktion und Lieferung von Nickelerz bis hin zu hochreinem Nickel verfügen.