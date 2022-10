Yoon ruft Bevölkerung zu Geschlossenheit gegenüber Nordkorea auf

Photo : YONHAP News

Inmitten einer Reihe von Provokationen Nordkoreas hat Präsident Yoon die Bedeutung der Geschlossenheit der Bevölkerung gegenüber dem Norden bekräftigt.Yoon sagte am Freitag, dass Nordkorea über Nacht wahllos Provokationen verübt habe. Er bezeichnete das Abfeuern von Artillerie mit Mehrfachraketenwerfern in die Pufferzonen im Meer als Verletzung der innerkoreanischen Militärübereinkunft vom September 2018. Gegenmaßnahmen würden überprüft, hieß es.Die Regierung erwägt als eine Option, das innerkoreanische Militärabkommen aufzukündigen, falls Nordkorea einen siebten Atomtest unternimmt.Laut Präsident Yoon Suk Yeol ist die Regierung zwar für jegliche Provokationen Nordkoreas gewappnet. Er warnte jedoch, dass Nordkorea neben physischen Provokationen auch eine politische Offensive und eine gesellschaftliche psychologische Offensive starten könne. Diesbezüglich rief Yoon die Südkoreaner auf, mit vereinten Herzen den Feind zu identifizieren und für den Schutz der Verfassung einzustehen.Yoon ignorierte Forderungen nach einem möglichen Präventivschlag und betonte, dass das Drei-Achsen-System immer noch Bestand habe. Das System umfasst die koreanische Raketenabwehr, das Kill Chain-System für Präventivschläge und Korea Massive Punishment and Retaliation (KMPR), ein Plan zur massiven Bestrafung und Vergeltung.