Präsident Yoon ordnet zügige Wiederaufnahme der Dienste von Kakao und Naver an

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat eine zügige Wiederaufnahme der Dienste von Kakao und Naver angeordnet.Der Messengerdienst von Kakao sowie weitere Dienste des Unternehmens und das Internetportal Naver haben wegen eines Brands in einem Datenzentrum mit Störungen zu kämpfen.Die Sprecherin des Präsidialamtes Kim Eun-hye teilte am Sonntag in einer Mitteilung an die Presse mit, dass Präsident Yoon sich angesichts der Schäden und Unbequemlichkeiten für die Bevölkerung belastet fühle.Yoon habe eine gründliche Untersuchung des Vorfalls und Ermittlung der Ursache für den Brand gefordert. Auch sollten Maßnahmen ergriffen werden, um solche Vorfälle künftig zu vermeiden. Zudem solle ein System für die Berichterstattung und Reaktion wegen Unfällen dieser Art geschaffen werden.Das Staatsoberhaupt habe außerdem angeordnet, dass der Wissenschaftsminister die Leitung im Lagebesprechungsraum übernimmt, mit der zunächst ein Abteilungsleiter beauftragt worden war.Die Dienste von Kakao und Naver konnten wegen eines Brandes im Gebäude KS C&C in Pangyo, nördlich von Seoul, am Samstagnachmittag nicht genutzt werden. In dem Gebäude betreiben Kakao, Naver und mehrere Softwareunternehmen Datenzentren.