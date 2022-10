Kakao-Dienste nach Feuer noch nicht vollständig wiederhergestellt – polizeiliche Ermittlungen begonnen

Photo : KBS News

Beim Tech-Giganten Kakao haben die Dienste nach dem Brand in einem Datenzentrum noch nicht vollständig wiederhergestellt werden können.Vor zwei Tagen waren wegen eines Brandes im Seongnam Datenzentrum in Pangyo Dienste ausgefallen. Dies hatte landesweit für erhebliche Beeinträchtigungen gesorgt, da eine große Abhängigkeit von den Diensten besteht.Nach Angaben des Unternehmens seien die grundlegenden Funktionen des Messengers Kakao Talk etwa zehn Stunden nach dem Ausfall wiederhergestellt worden.Andere Angebote seien hingegen bis zum späten Sonntagabend nicht nutzbar gewesen.Funktionen wie das Verschicken von Fotos und Videos und das Einrichten von Chatrooms seien bis Sonntagabend schrittweise wieder verfügbar gewesen, vollständig wiederhergestellt seien diese Dienste aber noch nicht.Auch andere Dienste, wie zum Beispiel für den elektronischen Fahrradverleih und die Navigationsapp Kakao Map, seien noch von Störungen betroffen.Begründet wird die langsame Wiederherstellung der Dienste mit den Sicherheitsüberprüfungen, die in dem Datenzentrum in Pangyo Schritt für Schritt durchgeführt werden müssen.Erste Ermittlungen der Polizei ergaben, dass das Feuer in einem der 30 Stromversorgungsgeräte im dritten Stock ausgebrochen war. Polizei und forensischer Dienst wollen heute gemeinsam die genaue Ursache ermitteln.