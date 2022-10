BTS begeistern Fans in Busan - Konzert für Expo 2030

Photo : YONHAP News

Das Busan-Asiad-Hauptstadion und seine Umgebung waren am 15. Oktober ganz in Lila getaucht.Sowohl Symbole an der Straße als auch die Menschen waren von der Farbe Lila geprägt.Lila ist die offizielle Farbe der Band BTS, und diese gab ein Konzert, um für die Austragung der Weltexpo 2030 in Busan zu werben. Schon lange vor dem Konzertbeginn wimmelte es vor dem Stadion von Fans aus aller Welt.Carrie aus New York sagte, sie sei seit 2018 ein großer Fan von BTS. Sie habe außerdem Busan unbedingt einmal sehen wollen, weil sie noch nie dort gewesen sei.Das Konzert fand im Busan-Asiad-Hauptstadion statt, in das 50.000 Zuschauerinnen und Zuschauer hineingelassen worden waren. Das Konzert wurde zudem auf zwei großen Bildschirmen am Internationalen Passagierterminal des Hafens von Busan und am Badestrand Haeundae live übertragen. Etwa 10.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, die nicht im Stadion mit dabei sein konnten, hatten die beeindruckende Stimmung an diesen Orten erleben können.Den Fans wurde neben den bekannten Hits auch ein neuer Song präsentiert. Ein wichtiges Ziel der Veranstaltung war, dass Menschen über Regionen und Generationen hinweg auf die erfolgreiche Expo-Bewerbung Busans hoffen.Son Ji-hee aus Incheon sagte, ihres Wissens kämen viele Ausländer und Menschen, die mit der Expo Busan zu tun hätten. Dass viele Fans zum Konzert von BTS gekommen seien, würde sicherlich positiv bewertet.Das Konzert von BTS gilt auch als Prüfstein, um die Fähigkeit zur Austragung der Expo Busan zu demonstrieren. Außerdem wollte die Metropole damit ihr Ansehen in der Welt steigern.Fans aus aller Welt unterstützten eine mögliche Austragung der Expo durch Busan einstimmig.