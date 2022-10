US-Truppen in Korea üben Beseitigung von Massenvernichtungswaffen

Photo : KBS News

Die US-Streitkräfte in Korea haben inmitten der fortgesetzten Provokationen Nordkoreas geübt, Massenvernichtungswaffen zu finden und beseitigen.Das 23. CBRNE-Bataillon der 2. Infanteriedivision der USA gab am 14. Oktober in sozialen Medien bekannt, eine sogenannte Validierungsübung abgehalten zu haben, um die Expertise bei der Ausbeutung und Dekontamination von CBRN-Standorten zu bewerten. CBRNE steht für Chemisch, Biologisch, Radiologisch, Nuklear und Explosiv.Das Bataillon veröffentlichte auch Fotos von der Übung. Darauf ist zu sehen, dass Soldaten, die Schutzanzüge und Gasmasken tragen, einen Tunnel und ein Labor durchsuchen und einen Verletzten versorgen.Bei der Übung sei nicht nur die Expertise bei der technischen Ausbeutung und Dekontamination von CBRN-Standorten, sondern auch bei den Grundlagen des Schießens, Bewegens, Kommunizierens und der medizinischen Behandlung sowie die Fähigkeit zur Bereitstellung der Unterstützung für die Kriegerdivision und die südkoreanischen Verbündeten bewertet worden, hieß es.