Nordkorea feuerte am Freitagnachmittag 400 Artilleriegeschosse ab

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat am letzten Freitag auch am Nachmittag Artilleriegeschosse aufs Ost- und Westmeer abgefeuert, nachdem es bereits in der Nacht auf Freitag Artilleriefeuer gegeben hatte.Der Vereinigte Generalstab (JCS) Südkoreas teilte mit, dass zwischen 17 und 18.30 Uhr etwa 90 Artillerieschüsse vom Gebiet Changjon in der Provinz Gangwon aus in Richtung Ostmeer abgefeuert worden seien.Nordkorea feuerte dann zwischen 17.20 und 19 Uhr etwa 90 Artilleriegeschosse von der Bucht Haeju in der Provinz Hwanghae an der Westküste aus ab. Auch erfolgte westlich der Landspitze Jangsan in Süd-Hwanghae das Abfeuern von 210 Artilleriegeschossen.Es gab insgesamt rund 400 Schüsse.Die Geschosse fielen in die Pufferzonen im Ost- und Westmeer, in denen gemäß der innerkoreanischen Militärübereinkunft vom September 2018 militärische Aktivitäten verboten sind.Das südkoreanische Militär geht jedoch davon aus, dass keine Geschosse in südkoreanischen Gewässern gelandet seien.Das Militär teilte mit, dass es mehrfach Warnungen verschickt habe, um den Stopp von Provokationen zu fordern.Der JCS betonte, dass die Artillerieschüsse in die Pufferzonen im Ost- und Westmeer einen eindeutigen Verstoß gegen das innerkoreanische Militärabkommen darstellten, und forderte den Stopp solcher Provokationen.Nordkorea hat dieses Jahr über 20 Mal ballistische Raketen abgefeuert und in letzter Zeit mit mehreren Mitteln, darunter der Einsatz von Kampfjets und Artilleriefeuer, seine militärischen Provokationen fortgesetzt.