Ministerpräsident Han beendet Südamerika-Reise

Photo : YONHAP News

Ministerpräsident Han Duck-soo hat seine Reise nach Chile, Uruguay und Argentinien beendet.Han trat am Sonntag Ortszeit den Heimflug an und wird am Montagnachmittag koreanischer Zeit auf der Luftwaffenbasis Seoul in Seongnam zurückerwartet.Während seiner neuntägigen Reise kam Han mit den Präsidenten der drei südamerikanischen Staaten zusammen. Dabei einigten sie sich auf die Verstärkung der Kooperation auf den Gebieten kritische Mineralien, Landwirtschaft sowie Wissenschaft und Technologie.Han sagte beim Treffen mit den mitreisenden Journalisten vor dem Antritt des Rückflugs, er sei davon überzeugt, dass Lateinamerika anlässlich des Besuchs für strategische neue Industrien eine wichtige Rolle spielen werde.Han legte den Fokus seiner Reise auf die Verstärkung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit den drei Staaten, die mit Bodenschätzen wie kritischen Mineralien gesegnet sind. Auch Agrar- und Fischereiprodukte werden dort produziert.Der Zweck der Kooperation im Bereich Mineralien liegt darin, die Importquellen für Batteriematerialien zu diversifizieren, um auf das US-Gesetz Inflation Reduction Act zu reagieren. Um von der Steuergutschrift für Elektroautos nach dem IRA profitieren zu können, müssen Batteriematerialien genutzt werden, die in den USA oder Ländern produziert wurden, mit denen die USA ein Freihandelsabkommen unterhalten.