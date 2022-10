Koreaner essen im Wochenschnitt 1,7 Mal Ramyeon

Photo : YONHAP News

Die Südkoreaner essen laut einer Umfrage im Schnitt 1,7 Mal in der Woche die Fertignudeln Ramyeon.Das habe eine Online-Umfrage ergeben, schrieb die koreanische Handelsgesellschaft für Landwirtschaft und Fischerei sowie Lebensmittel (aT) in einem heute veröffentlichten Bericht. Letztes Jahr seien 500 Menschen im Alter von 15 bis 65 Jahren, die sich einmal Ramyeon gekauft hatten, online befragt geworden.Männer aßen 1,8 Mal in der Woche Ramyeon, Frauen 1,5 Mal.Die Ramyeon-Exporte legten im vergangenen Jahr um 11,7 Prozent im Vorjahresvergleich auf 670 Millionen Dollar zu. Das Exportvolumen stieg seit 2015 sieben Jahre in Folge, jedes Jahr wurde ein neuer Rekord aufgestellt.Unter den Abnehmerländern machte China mit 22,2 Prozent den größten Anteil aus. Dahinter folgten die USA (zwölf Prozent), Japan (9,7 Prozent), Taiwan (4,7 Prozent) und Thailand (4,4 Prozent).Ramyeon habe seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie als Notnahrung Aufmerksamkeit auf sich gezogen und sich als Esskultur etabliert. Auch die koreanische Welle habe das Interesse an Ramyeon gesteigert, erläuterte aT und verwies auf Szenen in Filmen und Fernsehserien wie „Parasite“ und „Squid Game“, in denen Ramyeon gegessen wird.