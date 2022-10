Indopazischer Großer Tümmler nach 17-jähriger Gefangenschaft im Meer freigelassen

Photo : YONHAP News

Der letzte in einem südkoreanischen Aquarium gehaltene Indopazifische Große Tümmler ist nach 17 Jahren ins Heimatmeer zurückgekehrt.Das Ministerium für Ozeane und Fischerei gab bekannt, dass der Tümmler namens Bibong am Sonntag aus einem Gehege im Meer vor der südlichen Insel Jeju freigelassen geworden sei.Das Ministerium hatte im August einen Plan für die Freilassung des Tümmlers aufgestellt und ihn für ein Anpassungstraining in ein Meeresgehege gebracht. Dort war das Tier etwa 70 Tage geblieben, um sich an das Leben in der Natur zu gewöhnen.Bibong war während des Trainings jeden Tag mit Verbänden von wild lebenden Delfinen in Kontakt gekommen. Daher geht das Ressort davon aus, dass sich der Tümmler schnell an seine neue Umwelt gewöhnen kann.Das Ministerium will wenigstens einen Monat lang ein Team einsetzen, um täglich zu kontrollieren, wo sich Bibong bewegt und aufhält. Auch der Gesundheitszustand und ob er Kontakt zu Delfinherden hat, soll überprüft werden.