Umfrage: Sieben von zehn Hauptstädtern hoffen auf erneute Olympische Sommerspiele in Seoul

Sieben von zehn Bewohnern Seouls hoffen, dass die Stadt erneut die Olympischen Sommerspiele austragen wird.Ein entsprechendes Umfrageergebnis gab die Stadt Seoul am Montag bekannt. Befragt worden seien vom 20. bis 25. September 1.000 Hauptstädter im Alter von 18 bis 69 Jahren.72,8 Prozent der Befragten antworteten, sie wünschten sich, dass Seoul nach den Olympischen Spielen 1988 ein weiteres Mal die Sommerspiele austragen werde.Als Vorteile der erneuten Austragung der Olympischen Spiele in Seoul nannten 81,4 Prozent die Belebung des Tourismus durch Ausländer. 80,7 Prozent gaben die Verbesserung der Sportinfrastruktur an, 80,5 Prozent die Erhöhung des Markenwerts der Stadt Seoul.Am besorgniserregendsten wären für 43,8 Prozent wirtschaftliche Verluste infolge eines massiven Defizits. 23,7 Prozent verwiesen auf eine nicht ausreichende Nutzung der Wettkampfstätten nach Ende der Olympischen Spiele, 23 Prozent auf ein Verkehrschaos.Laut der Stadtverwaltung hatten seit den ersten Olympischen Sommerspielen 1896 in Athen sechs Länder wenigstens zweimal die Spiele ausgetragen und wurden im Schnitt nach 50 Jahren zum zweiten Mal Gastgeber. Daher halte sie es zeitlich für angebracht, dass Seoul im Jahr 2036, 48 Jahre nach den Sommerspielen 1988, noch einmal Gastgeber wird.