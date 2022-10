Wissenschaftsministerium: Betrieb im Datenzentrum von Pangyo zu 95 Prozent wiederhergestellt

Photo : YONHAP News

Der Betrieb im Datenzentrum von Pangyo ist nach Angaben des Wissenschaftsministeriums zu 95 Prozent wiederhergestellt.Dort hatte am Samstag ein Feuer für Ausfälle der Dienste von Kakao und des Internetportals Naver gesorgt. Die Störungen waren auch bis Montagmorgen noch nicht vollständig behoben.Minister Lee Jong-ho und Beamte des Innenministeriums sowie der Koreanischen Kommunikationskommission sowie Vertreter der betroffenen Unternehmen haben am Montag in einer Sitzung über das weitere Vorgehen gesprochen. Dabei wurde berichtet, dass seit der Wiederherstellung des Rechenzentrums um 1.30 Uhr am Sonntag mittlerweile 95 Prozent der Dienste wieder angeboten würden.Das Unternehmen Kakao teilte mit, dass von den 13 Diensten vier normal betrieben würden. Neun Angebote seien noch nicht ganz wiederhergestellt.Naver informierte darüber, dass alle drei wichtigsten Angebote, darunter das Internetkaufhaus, wieder ohne Einschränkungen genutzt werden könnten.Die Regierung wolle ein System ausarbeiten, mit dem die Stabilität der Dienste alternativer Anbieter überprüft werden könne, teilte das Wissenschaftsministerium mit. Es würden institutionelle, administrative und technische Verfahren überprüft, um den Schutz der Rechenzentren zu verbessern, hieß es weiter.