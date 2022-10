Präsident Yoon weist auf eventuellen Eingriff in Marktstruktur nach Störungen bei Kakao-Diensten hin

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat angesichts der massiven Störungen bei den Diensten des Technologieriesen Kakao nach einem Brand in einem Datenzentrum am Wochenende die Rolle des Staats bei der Verhinderung einer solchen landesweiten Störung betont.Yoon sagte, dass die meisten Bürger offenbar unter der Unterbrechung der Kakao-Dienste gelitten hätten. Es handele sich zwar um ein von einem privaten Unternehmen betriebenes Netz. Das sei jedoch für die Bürger nichts anderes als ein staatliches wichtiges Kommunikationsnetz.Der Staatschef stellte Systemnachbesserungen in Aussicht, um Unfälle zu verhindern, im Falle eines Unfalls sofort zu reagieren und eine schnelle Wiederherstellung zu ermöglichen.Es geht darum, dass Dienste wie ein Internetmessenger von einem bestimmten Unternehmen quasi monopolisiert werden, und dass Probleme bei einem monopolisierten Dienst allen Bürgern Unbequemlichkeiten bereiten.Angesichts dieser Situation erwähnte Yoon auch die Notwendigkeit, Probleme wegen Monopolen zu beseitigen. Im Grunde respektiere er die Autonomie und Kreativität von Unternehmen, es müssten jedoch ein fairer Wettbewerb am Markt und eine vernünftige Verteilung vorausgesetzt sein, hieß es.Yoon deutete die Möglichkeit staatlicher Eingriffe an, falls ein monopolisierter Bereich mit der staatlichen Infrastruktur zusammenhängt.Er glaube, dass der Staat für die Interessen der Bürger institutionell zu einer erforderlichen Reaktion greifen müsse, sollte (bei einem monopolisierten Dienst) ein Niveau wie bei einer grundlegenden Infrastruktur des Staates erreicht werden, sagte er.Yoon teilte mit, dass die Kommission für fairen Handel die Angelegenheit überprüfe.Yoon hatte zuvor gesagt, dass eine Störung eines Netzwerks im Notfall auch ein fatales Problem für die nationale Sicherheit werden würde. Er hatte angeordnet, in Kooperation zwischen der öffentlichen Hand und dem Zivilbereich Managementmaßnahmen auszuarbeiten.