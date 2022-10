Parteien wollen Kakao-Vorsitzenden Kim vor Parlament befragen

Photo : YONHAP News

Die Regierungspartei und das Oppositionslager haben sich geeinigt, angesichts der Störungen bei den Diensten des Technologieriesen Kakao am Wochenende deren Vorsitzenden Kim Beom-Soo vor dem Parlament zu befragen.Um den wahren Sachverhalt zu klären und Maßnahmen zur Verhinderung ähnlicher Fälle zu treffen, soll Kim am 24. Oktober bei der parlamentarischen Inspektion des Ministeriums für Wissenschaft und IKT erscheinen. Kim und fünf weitere Personen, darunter der SK-Vorsitzende Chey Tae-won und der Global Investment Officer (GIO) von Naver, Lee Hae-jin, wurden als Zeugen ausgewählt.Es kam nach einem Brand in einem Datenzentrum von SK zu Ausfällen der Dienste von Kakao und des Internetportals Naver.Regierungs- und Oppositionslager betonten einstimmig, dass zügige Gesetzgebungen angesichts der Vorfalls erforderlich seien.Die regierende Partei Macht des Volks erklärte, noch in der laufenden Legislaturperiode relevante Gesetze zu überarbeiten, um Mono- und Oligopole zu verhindern und wirksame Sicherheitsmaßnahmen auszuarbeiten.Die Minjoo-Partei Koreas sagte, ein Kern des Vorfalls sei, dass Unternehmen für die Kosteneinsparung über kein Backup-System verfügten. Die Oppositionspartei verwies auch auf eine mangelnde Vorab-Kontrolle und Überwachung der Regierung.