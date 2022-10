Präsident Yoon wird Dinner mit IOC-Chef Bach haben

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol wird am Montag in seinem Büro in Seoul mit dem Präsidenten des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), Thomas Bach, und anderen Vertetern führender Sportverbände zu Abend essen.Bach ist nach Südkorea gekommen, um an der Generalversammlung der Vereinigung der Nationalen Olympischen Komitees (ANOC) in Seoul teilzunehmen.Bei dem Dinner werden Vertreter der ANOC und des IOC anwesend sein, darunter Bach, der kommissarische Präsident der ANOC, Robin E. Mitchell, der Vizepräsident der ANOC, Yu Zaiqing, und der Vorsitzende der IOC-Ethikkommisison, Ban Ki-moon. Auch südkoreanische Vertreter wie der Minister für Kultur, Sport und Tourismus, Park Bo-gyoon, der Präsident des Koreanischen Tischtennisverbandes, Ryu Seung-min, und der Präsident der Internationalen Eislaufunion (ISU), Kim Jae-youl, werden daran teilnehmen.Die ANOC-Generalversammlung ist eine repräsentative internationale Veranstaltung, an der etwa 1.000 internationale Sportfunktionäre teilnehmen, darunter die Delegationen der 206 Nationalen Olympischen Komitees, die Führung der ANOC und IOC-Mitglieder.