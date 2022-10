Lee Mie-kyung von CJ Group gewinnt Pillar Award

Photo : YONHAP News

Lee Mie-kyung, Vize-Vorsitzende der CJ Group, hat für ihre Unterstützung globaler Kultur- und Kunstaktivitäten den Pillar Award des Academy Museum of Motion Pictures der USA gewonnen.Das Unterhaltungsunternehmen CJ ENM teilte mit, dass Lee bei einer Gala-Veranstaltung anlässlich des ersten Jubiläums der Eröffnung des Museums am Samstag (Ortszeit) in Los Angeles zur Preisträgerin gekürt worden sei.Der Pillar Award wird Personen vergeben, die sich als wichtige Stütze der globalen Kinoindustrie erwiesen haben.Lee gründete CJ ENM, eine Tochter der CJ Group, und soll eine führende Rolle bei der koreanischen Popkultur-Industrie, darunter Kino, Rundfunk und Musicals, gespielt haben.Sie war Executive Producer für den Oscar-Gewinner „Parasite“ und auch für „Decision to Leave“ und „Broker“, die dieses Jahr bei den Filmfestspielen von Cannes ausgezeichnet wurden.