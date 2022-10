Nationales Fischkutter kentert – vier Menschen werden vermisst

Vier Besatzungsmitglieder werden vermisst, nachdem ein Fischkutter in Gewässern vor der südlichen Insel Mara gekentert war.



Laut der Küstenwache von Seogwipo wurde heute gegen 3 Uhr gemeldet, dass ein 29-Tonnen-Fischkutter in Gewässern 6,8 Kilometer südwestlich der Insel Mara, die sich südlich der Insel Jeju befindet, vermisst werde.



Die Küstenwache schickte ein Patrouillenboot zum Unglücksort. Bei der Suche wurde gegen 5 Uhr der gekenterte Fischkutter gefunden.



Wie festgestellt wurde, waren vier Menschen an Bord des Kutters gewesen. Bislang wurde niemand von ihnen gefunden.



Die Küstenwache setzte alle verfügbaren Kräfte für die Suchaktion ein und bat die Marine und weitere relevante Institutionen sowie Schiffe in der Nähe um Mithilfe bei der Suche.



In Gewässern vor der Insel Mara gilt eine Warnung vor Wind und starkem Seegang.