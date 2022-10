Erster Reif der Saison in Seoul

Photo : YONHAP News

Heute Morgen sind die Temperaturen stark gefallen.An vielen Orten im Binnenland wurde eine Warnung vor einer Kältewelle herausgegeben.In den zentralen Regionen fielen die Temperaturen an vielen Orten unter den Gefrierpunkt. Auf dem Bergpass Daegwallyeong wurden minus vier Grad gemessen, in Paju minus 0,7 Grad. In Seoul sank das Quecksilber auf fünf Grad, dort wurde der erste Reif in diesem Herbst beobachtet.Zum ersten Reif in Seoul kam es somit zehn Tage früher als im Durchschnitt in den letzten Jahren.Die Tageshöchstwerte sollen landesweit zwischen 13 und 19 Grad liegen und damit ein bis vier Grad niedriger als gestern sein.Der Wetterdienst sagte vorher, dass es am Mittwochmorgen noch kälter sein werde. Ab Mittwochnachmittag sollen die Temperaturen langsam wieder steigen. Übermorgen sollen die Temperaturen auf das durchschnittliche Niveau der Vorjahre klettern.