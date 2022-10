Südkorea scheitert mit Bewerbung für Fußball-Asien-Cup 2023

Photo : YONHAP News

Südkoreas Fußballverband ist mit seiner Bewerbung für die Austragung des Asien-Cups gescheitert.Den Zuschlag habe Katar erhalten, teilte der Asiatische Fußballverband (AFC) am Montag in Kuala Lumpur mit. Dort hatte der Exekutivausschuss den Gastgeber festgelegt.Katar hatte das Turnier zuletzt im Jahr 2011 ausgetragen und erstmals 1988. Der Gastgeber der diesjährigen Weltmeisterschaft wird auch den U-23 Asien Cup im Jahr 2024 ausrichten.Ursprünglich sollte in China um den Asien Cup gespielt werden, doch hatte das Land im Mai dieses Jahres wegen der Covid-19-Situation seinen Verzicht erklärt.Der AFC hatte daraufhin erneut Bewerbungen entgegengenommen und Südkorea war einer von drei Kandidaten in der engeren Auswahl.In Südkorea hatte das Turnier zuletzt im Jahr 1960 stattgefunden. Mit aktiver Unterstützung durch die Regierung wollte das Land unbedingt den Zuschlag erhalten.