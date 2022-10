Südkorea genehmigt erneut Hilfslieferungen an Nordkorea

Photo : YONHAP News

Südkorea hat seit dem Amtsantritt der Yoon Suk Yeol-Regierung drei Monate in Folge Hilfslieferungen privater Organisationen an Nordkorea genehmigt.Ein Beamter des Vereinigungsministeriums teilte am Montag mit, dass das Ressort im Oktober einen Lieferantrag auf dem Gebiet Gesundheit und Medizin und einen weiteren Antrag auf die Lieferung von Ernährungsgütern genehmigt habe.Seit dem Amtsantritt der neuen Regierung im Mai wurden insgesamt vier Lieferungen von Hilfsgütern an Nordkorea erlaubt. Im August und September war jeweils ein Antrag gebilligt worden.Die Regierung machte weder den Namen der Organisationen noch die zu liefernden Artikel bekannt.Im laufenden Jahr hat das Vereinigungsministerium insgesamt elf Hilfslieferungen an Nordkorea genehmigt, sieben Anträgen wurde noch während der Amtszeit von Präsident Moon Jae-in stattgegeben.Laut dem Ministerium geht es bei acht Lieferungen um Ernährungsgüter, bei den restlichen drei um Güter aus dem Bereich Gesundheit und Medizin.