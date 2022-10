Präsidialamt will anlässlich Kakao-Ausfalls Taskforce für Cybersicherheit bilden

Photo : YONHAP News

Das Präsidialamt will im Büro für nationale Sicherheit eine Taskforce einsetzen, die sich mit der Cybersicherheit befassen wird.Anlass ist der Ausfall der Dienste des Unternehmens Kakao, darunter des beliebtesten Messengers im Land KakaoTalk, am vergangenen Wochenende.Auch werden Sitzungen zur Überprüfung der Cybersicherheitssituation unter Leitung des nationalen Sicherheitsberaters Kim Sung-han abgehalten.Entsprechende Ergebnisse eines wöchentlichen Treffens zwischen Präsident Yoon Suk Yeol und seinen Chefsekretären gab der stellvertretende Sprecher des Präsidialamtes, Lee Jae-myoung, am Montag vor der Presse bekannt.An der Arbeitsgruppe für Cybersicherheit würden sich ranghohe Beamte des Verteidigungsministeriums, des Nachrichtendiensts NIS, der Obersten Staatsanwaltschaft, der Nationalen Polizeibehörde und des Kommandos zur Unterstützung der Verteidigungssicherheit beteiligen, sagte Lee.Ein Beamter des Präsidialamtes sagte, dass mit dem Ausfall der Kakao-Dienste die Besorgnis habe bestätigt werden können, dass sich ein solcher Vorfall auch auf die nationale Sicherheit auswirken könnte. Daher sei beschlossen worden, eine Taskforce zur Kontrolle der Sicherheitssituation zu bilden.