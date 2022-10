Präsident Yoon führt Gespräch mit IOC-Chef Bach

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat mit IOC-Präsident Thomas Bach ein Gespräch geführt.Bach war für die Teilnahme an der 26. Generalversammlung der Vereinigung der Nationalen Olympischen Komitees (ANOC) nach Seoul gekommen. Diese findet am Mittwoch statt.Am Montag habe Yoon Bach und weitere Sportfunktionäre für ein Dinner ins Präsidialamt eingeladen, teilte dieses am selben Tag mit.Zum Auftakt des Treffens habe Yoon sich für die Hingabe und harte Arbeit der Vereinigung ANOC bedankt. Diese erkenne den olympischen Geist des Friedens und der Versöhnung durch Sport in einer Zeit, in der die Welt wegen der Pandemie und internationaler Konflikte zu leiden habe, habe Yoon gesagt.Das Staatsoberhaupt bat die Teilnehmer um Aufmerksamkeit und Unterstützung für eine erfolgreiche Austragung der Olympischen Winter-Jugendspiele 2024 in Gangwon.Zudem unterstrich er, dass er alles tun werde, um den Geist der Freiheit und Solidarität auf dem Gebiet des Sports aufrechtzuerhalten.