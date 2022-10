Premier Han verweist auf Notwendigkeit der Normalisierung der Finanz- und Fiskalpolitik

Photo : KBS News

Ministerpräsident Han Duck-soo hat die Notwendigkeit der Normalisierung der Finanz- und Fiskalpolitik unterstrichen.Den Prozess könne man nicht verweigern, um nicht in die Falle des Populismus zu geraten, sagte Han in der US-Stadt Atlanta nach seiner Südamerika-Reise am Sonntag (Ortszeit) Reportern gegenüber. Die Äußerung machte Han angesichts der Frage, um welche Angelegenheit er sich nach seiner Rückkehr zunächst kümmern müsse.Südkorea habe bei den Staatsgeschäften den Populismus eingeschränkt. Die Schuldenquote habe zur Zeit der Devisenkrise im Jahr 1998 unter 20 Prozent gelegen. Jedoch sei eines Tages der „Stöpsel geöffnet“ worden. Er nehme dies sehr ernst, sagte Han.Im Prozess der Normalisierung der Finanz- und Fiskalpolitik würden sozial Schwache sehr leiden. Die Regierung müsse unaufhaltsam Bemühungen unternehmen, um ihr Leiden zu mildern, betonte der Premier.Han wies auf die Notwendigkeit hin, in der Leistungsbilanz weiter einen Überschuss in Höhe von etwa 30 Milliarden Dollar im Jahr zu erzielen und zugleich durch institutionelle Reformen ein Staatssystem zu schaffen, das die Produktivität steigern wird.