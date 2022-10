Japanische Abgeordnete pilgern zum Yasukuni-Schrein

Photo : YONHAP News

Eine Gruppe von japanischen Abgeordneten hat erneut den umstrittenen Kriegerschrein Yasukuni besucht.Die japanische Nachrichtenagentur Kyodo berichtete, dass Mitglieder der parteiübergreifenden Gruppe der am Yasukuni verehrenden Abgeordneten heute Vormittag, am zweiten Tag dessen Herbstfests, zu dem Schrein in Tokio gepilgert seien.Dazu kam es, nachdem etwa 100 Mitglieder der Parlamentariergruppe im April anlässlich des Frühlingsfests den Schrein aufgesucht hatten.Mitglieder dieser Gruppe pilgern jedes Jahr anlässlich des Frühlings- und Herbstfests jeweils im April und Oktober sowie am 15. August, dem Tag der Niederlage Japans im Zweiten Weltkrieg, zum Yasukuni-Schrein.Premierminister Fumio Kishida hatte am Montag eine Opfergabe an den Schrein geschickt. Laut Kyodo plant Kishida aber keinen Besuch an dem Schrein.Am Yasukuni-Schrein werden 2,46 Millionen Gefallene in den Kriegen in Japan seit der Meiji-Restauration sowie in den von Japan gestarteten Kriegen verehrt. 2,13 Millionen von ihnen hängen mit dem Zweiten Weltkrieg zusammen, darunter auch Kriegsverbrecher der A-Klasse.