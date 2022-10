US-Außenminister Blinken: Nordkorea will mit Provokationen Aufmerksamkeit der USA bekommen

Photo : YONHAP News

Nordkorea will nach Einschätzung von US-Außenminister Antony Blinken mit Provokationen die Aufmerksamkeit der USA bekommen.Auch sei dies ein Protest gegen die Zusammenarbeit der USA, Südkoreas und Japans im Sicherheitsbereich.Das sagte der Minister am Montag bei einem Gespräch mit der früheren Außenministerin Condoleezza Rice auf der Bühne einer Veranstaltung der Stanford University in Kalifornien.Was die USA sähen, sei, dass "Nordkorea es nicht möge, ignoriert zu werden".Mit Provokationen wolle Nordkorea die Welt daran erinnern, dass Nordkorea "noch immer ein Problem" sei, mit dem umgegangen werden müsse.In den vergangenen Monaten hätten die USA ihre Zusammenarbeit mit den Verbündeten und Partnern in der Region wie Südkorea und Japan erheblich intensiviert. Auch Militärmanöver seien wiederbelebt worden, die es seit Jahren gegeben habe.Er gehe davon aus, dass Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un "dies gesehen und nicht gemocht" habe. Die Provokationen seien eine Antwort darauf, erläuterte Blinken.