Generalstabschef reist für Gespräche mit amerikanischen und japanischen Kollegen in die USA

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Generalstabschef kommt inmitten der fortgesetzten Provokationen Nordkoreas und der Anzeichen für dessen siebten Atomtest zu bilateralen und trilateralen Gesprächen mit seinen amerikanischen und japanischen Amtskollegen zusammen.Der Vereinigte Generalstab (JCS) Südkoreas gab heute bekannt, dass sein Vorsitzender Kim Seung-kyum auf Einladung des JCS-Vorsitzenden der USA, Mark Milley, vom 18. bis 23. Oktober in die USA reise.Kim wird an der 47. Sitzung des Militärkomitees (MCM) Südkoreas und der USA am Mittwochvormittag (Ortszeit) in Washington teilnehmen. Dabei wird die Sicherheitslage auf der koreanischen Halbinsel und in der Region bewertet. Thematisiert werden die Verstärkung der gemeinsamen Verteidigungsbereitschaft sowie der auf Bedingungen beruhende Transfer der Befehlsgewalt im Krieg in Korea.Am Donnerstagvormittag ist das regelmäßige trilaterale Treffen der Generalstabschefs Südkoreas, der USA und Japans (Tri-CHOD: Trilateral Chiefs of Defense) geplant. Das Treffen findet seit 2010 ein- oder zweimal im Jahr statt, entweder virtuell oder in Präsenz.