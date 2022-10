Ministerium will BTS-Mitgliedern während des Wehrdiensts Beteiligung an Veranstaltungen im öffentlichen Interesse ermöglichen

Photo : YONHAP News

Das Verteidigungsministerium hat seine Position bekräftigt, den Mitgliedern der K-Pop-Band BTS während ihres Wehrdiensts die Gelegenheit zur Beteiligung an Veranstaltungen für Zwecke des öffentlichen Interesses zu geben.Wenn sie darauf hoffen würden, werde man ihnen die Gelegenheit bieten, sich an nationalen Veranstaltungen für Zwecke des öffentlichen Interesses oder im nationalen Interesse zu beteiligen, sagte der kommissarische Ministeriumssprecher Moon Hong-sik am Dienstag vor der Presse. Er bezeichnete dies als grundlegende Position.Soweit er wisse, werde auch derzeit einigen Soldaten eine solche Gelegenheit gegeben. Seine Äußerung beziehe sich jedoch nicht auf bestimmte Veranstaltungen, hieß es weiter.Verteidigungsminister Lee Jong-sup hatte im August vor dem parlamentarischen Verteidigungsausschuss in Bezug auf den Wehrdienst der BTS-Mitglieder die Meinung geäußert, es würde Möglichkeiten geben, dass die Armee ihnen die Gelegenheit zum Üben geben und die Beteiligung an Konzerten im Ausland erlauben würde.