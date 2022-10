Polizei legt Schwerpunkt der Ermittlungen zu Kakao-Ausfall auf eventuelles Batterieproblem

Photo : YONHAP News

Nach dem Brand in einem Gebäude von SK C&C in Pangyo am Samstag, der zum Ausfall der Dienste des Unternehmens Kakao führte, ermittelt die Polizei weiterhin die Ursache.Die Polizei teilte am Dienstag mit, dass sie den Schwerpunkt darauf lege, ob eine Batterie, an der das Feuer begann, mangelhaft gewesen sei. Sie habe beteiligte Personen vorgeladen und befrage sie.Weil das Feuer nicht während einer Arbeit an der Stelle begonnen habe, richte sie besondere Aufmerksamkeit auf die Möglichkeit einer fehlerhaften Maschine, hieß es.Die Polizei sicherte sich Aufnahmen von Überwachungskameras im Gebäude und untersucht besonders genau die Szene, in der zu sehen ist, dass die Batterie Feuer fängt.Sie sammelte ein Batteriemodul für eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (UPS) ein und beauftragte den Nationalen Forensischen Dienst mit einer präzisen Untersuchung.Kakao erläuterte, dass mit Stand 9 Uhr die wichtigsten Funktionen von Kakao Mail wiederhergestellt worden seien. Die Arbeiten zur Wiederherstellung von Daum Mail liefen noch.