Bildungsministerium präsentiert Maßnahmen für reibungslose Abhaltung der Reifeprüfung

Photo : YONHAP News

Bis zur diesjährigen landesweiten Reifeprüfung verbleibt nun genau ein Monat.Die Prüfung zur Feststellung der Hochschulreife CSAT wird am 17. November von 8.40 bis 17.45 Uhr an 1.373 Prüfungsorten stattfinden. Es meldeten sich 508.030 Menschen für die Prüfung an, damit 1.700 weniger als im letzten Jahr.Das Bildungsministerium legte heute Maßnahmen zur reibungslosen Durchführung der Reifeprüfung vor.Demnach werden für Prüflinge, die sich mit dem Coronavirus angesteckt haben, gesonderte Prüfungsorte bereitgestellt. Sie können auch in Krankenhäusern die Prüfung ablegen.Am Morgen des Testtags werden mehr Busse und U-Bahnen eingesetzt. Im Umkreis von 200 Metern jedes Prüfungsortes werden Fahrzeuge verboten sein.Während des Hörverständnistests im Fach Englisch (von 13.10 bis 13.35 Uhr) werden Starts und Landungen von Flugzeugen sowie Militärübungen verboten sein. Das Ministerium will um die Kooperation bitten, damit öffentliche Verkehrsmittel in der Umgebung der Prüfungsorte langsam fahren oder möglichst nicht hupen werden.