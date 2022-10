Präsident Yoon nimmt an Spatenstich-Zeremonie für Schnellbahn zwischen Chuncheon und Sokcho teil

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat versprochen, eine ausgewogene Entwicklung der Regionen durch den Aufbau regionaler Verkehrsnetze aktiv zu unterstützten.Die entsprechende Äußerung machte Yoon heute bei der Zeremonie zum Baubeginn für eine Schnellbahn zwischen Chuncheon und Sokcho in der Provinz Gangwon.Alle Bürger der Republik Korea sollten faire Chancen haben, unabhängig davon, in welchem Gebiet sie leben, sagte Yoon bei der Zeremonie in Sokcho.Die Schnellbahn zwischen Chuncheon und Sokcho stellt eine Verlängerung der Bahnstrecke zwischen Seoul und Chuncheon bis Sokcho an der Ostküste dar. Für das Projekt werden in den nächsten sechs Jahren 2,4 Billionen Won (rund 1,7 Milliarden Dollar) eingesetzt.Nach der Fertigstellung Ende 2027 soll die Reisezeit zwischen Seoul und Sokcho auf 99 Minuten verkürzt werden.