Börse in Seoul kann zulegen

Photo : YONHAP News

Die Börse in Seoul hat am Dienstag zulegen können.Der Leitindex Kospi rückte um 1,36 Prozent auf 2.249,95 Zähler vor.Institutionelle und ausländische Anleger hätten vor der Bekanntgabe der Gewinne durch Großunternehmen in dieser Woche Aktien zu einem deutlichen Anstieg verholfen, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Die Investoren blieben wegen der hohen Inflation und einer möglichen Rezession besorgt, sollten die US-Notenbank Fed und andere Banken die Zinsen weiterhin anheben, um die Inflation zu bekämpfen. Diese Woche würden sie die Unternehmenszahlen für das dritte Quartal von führenden Unternehmen wie Hyundai Motor abwarten, wurde No Dong-kil von Shinhan Investment von Yonhap zitiert.