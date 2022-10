27 Russen wollten wegen Teilmobilmachung nach Südkorea einreisen – sechs ins Land gelassen

Photo : YONHAP News

Nach der Teilmobilmachung in Russland haben bisher 27 Russen nach Südkorea einreisen wollen.Ein Beamter des Außenministeriums in Seoul sagte am Dienstag Reportern, dass bisher 27 Personen wegen der Mobilmachung in Russland eine Einreise beantragt hätten. Mit Ausnahme von sechs Personen, die nachweislich schon früher einmal in Südkorea gewesen seien, sei allen anderen die Einreise verwehrt worden.In Bezug auf Prüfkriterien erläuterte der Beamte, soweit er wisse, überprüften der Einwanderungsdienst und das Justizministerium die Anträge anhand des bestehenden Einreisekontrollverfahrens.Der russische Präsident Wladimir Putin hatte am 21. September eine Teilmobilmachung der Streitkräfte angeordnet, um weitere Truppen an die Front im Krieg gegen die Ukraine schicken zu können. Das führte landesweit zu Protesten und zur Flucht von Reservisten in Nachbarländer.