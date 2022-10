Politik Südkorea fällt bei Internetfreiheit auf Platz 20 zurück

Südkorea rangiert laut dem Ergebnis einer jährlichen Studie bei der Internetfreiheit auf Platz 20 unter 70 Ländern.



Die internationale Menschenrechtsorganisation Freedom House veröffentlichte am Dienstag (Ortszeit) ihren Bericht Freedom on the Net 2022. Es wurde bewertet, wie viel Freiraum Einzelpersonen bei ihrer Meinungsäußerung im Internet haben.



Südkorea erhielt 67 von 100 möglichen Punkten. Das Land wurde wie bereits in den Jahren zuvor als „teilweise frei“ eingestuft.



Südkorea erhielt dieses Jahr zwar dieselbe Punktzahl wie im letzten Jahr, fiel jedoch vom 19. Platz um einen Rang zurück.



Die Gesetzgeber hätten mehrere Gesetze vorgeschlagen oder verabschiedet, die für Dienstanbieter strengere Kriterien vorsehen, wann Websites gesperrt werden müssen, schrieb Freedom House zu Südkorea. Dabei handele es sich um Gesetze, die einen unverhältnismäßig hohen Strafschadenersatz für Internetdienste anordnen würden, die angeblich falsche Informationen meldeten, und die Netzneutralität untergraben würden.



Auch hieß es, Behörden hätten weiterhin Websites blockiert und Beiträge entfernt, darunter solche im Zusammenhang mit Nordkorea. Tausende von Benutzern seien wegen Äußerungen im Internet angefeindet worden. Geschlechtsspezifische Belästigung und sexueller Missbrauch im Internet von Frauen hätten sich ausgebreitet.



China bildete das siebte Jahr in Folge das Schlusslicht. Nordkorea stand aufgrund einer schwachen Datengrundlage nicht auf der Liste.