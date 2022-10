Haftbefehl gegen früheren Verteidigungsminister Suh Wook im Fall um Fischereibeamten beantragt

Photo : YONHAP News

Staatsanwälte haben gegen den früheren Verteidigungsminister Suh Wook und den früheren Chef der Küstenwache Kim Hong-hee Haftbefehl beantragt.Ihnen wird ein falscher Umgang mit dem Fall eines südkoreanischen Fischereibeamten vorgeworfen, der im Jahr 2020 von nordkoreanischen Soldaten getötet worden war.Die Staatsanwaltschaft Seoul Zentral beantragte am Dienstag erstmals Haftbefehle in dem Fall, seit die Familie des verstorbenen Beamten Lee Dae-jun eine Beschwerde eingereicht hatte.Der frühere Verteidigungsminister soll angeordnet haben, als geheim eingestufte Dokumente des Militärgeheimdienstes verschwinden zu lassen. Die Dokumente ließen offenbar Zweifel an der Darstellung aufkommen, dass der Beamte in den Norden fliehen wollte.Letzte Woche hatte der Rechnungshof sein Untersuchungsergebnis vorgestellt, wonach die Regierung bewusst Fakten verdreht habe, um den Vorfall als Fluchtversuch des Beamten dazustellen, obwohl es dafür keine endgültigen Beweise gegeben habe.Etwa 60 Berichte des Militärgeheimdienstes seien auf Suhs Anweisung hin am Tag nach dem Vorfall aus einem Computernetzwerk der Regierung gelöscht worden, so der Rechnungshof. Zudem habe der Geheimdienst rund 46 Ordner mit ähnlichen Dokumenten etwa zur selben Zeit gelöscht.Dem früheren Chef der Küstenwache wird vorgeworfen, Beweismittel manipuliert zu haben, damit der Eindruck entsteht, dass der Fischereibeamte in den Norden flüchten wollte.Die Staatsanwaltschaft will in dem Fall außerdem die früheren Geheimdienstchefs Suh Hoon und Park Jie-won vorladen.