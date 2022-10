US-Minister: Nordkorea beschaffte durch Cyber-Diebstahl über eine Milliarde Dollar für Waffenentwicklung

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat laut einem Minister der USA in den letzten zwei Jahren über eine Milliarde Dollar in Krypto- und Hartwährung gestohlen und die erbeutete Summe für die Waffenentwicklung ausgegeben.Die entsprechende Äußerung machte der Minister für Innere Sicherheit der Vereinigten Staaten, Alejandro Mayorkas, in seiner Rede bei der Veranstaltung Singapore International Cyber Week Summit (SICWS) am Dienstag.Wie der US-Auslandssender Voice of America am Mittwoch meldete, habe Mayorkas gesagt, Nordkorea habe allein in den letzten zwei Jahren seine Massenvernichtungswaffenprogramme größtenteils durch Cyber-Diebstähle von Kryptowährungen und Hartwährungen im Wert von mehr als eine Milliarde Dollar finanziert.Nordkorea habe diese Cyber-Raubüberfälle gegen Organisationen in heute anwesenden Ländern verübt. Das Land habe dies nahezu ungestraft getan, betonte der Minister.Feindselige Länder wie Russland, Iran, Nordkorea und China sowie Cyberkriminelle auf der ganzen Welt würden immer gewiefter und verursachten zunehmenden Schaden. Diese Cyberoperationen bedrohten die wirtschaftliche und nationale Sicherheit, fügte er hinzu.