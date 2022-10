USA schicken laut Flugüberwachungsdienst B-1B Bomber nach Guam

Die USA haben laut Daten eines Flugüberwachungsdienstes Bomber vom Typ B-1B nach Guam geschickt.Nach Daten des Dienstes Aircraft Spots am Mittwoch seien zwei der Bomber vom Stützpunkt Ellsworth Air Force Base in South Dakota zum Stützpunkt Andersen Air Force in Guam geflogen. Dort seien sie um 7 Uhr Weltzeit gelandet.Der Dienst berichtete von einer "neuen Stationierung einer Bomber-Task Force angesichts erhöhter Spannungen mit Nordkorea". Zuletzt verdichteten sich Anzeichen, wonach Nordkorea bald einen siebten Atomtest vornehmen könnte.Die Entsendung der B-1B nach Guam gilt als scharfe Warnung an die Adresse Nordkoreas.Es handelt sich um einen strategischen Bomber, die USA verfügen über insgesamt drei solcher Flugzeugtypen, neben B-1B sind dies die Modelle B-52 und B-2. Die B-1B kann die koreanische Halbinsel von Guam aus innerhalb von zwei Stunden erreichen.