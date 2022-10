Zahl der Corona-Neuinfektionen unter 30.000 gefallen

Photo : YONHAP News

Die Zahl der täglich erfassten Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Südkorea ist wieder unter 30.000 gefallen.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention am Mittwoch wurden mit Stand 0 Uhr 29.503 Neuansteckungen bestätigt, damit 3.745 weniger als am Vortag.Das sind 1.016 weniger als eine Woche zuvor und 5.223 weniger als zwei Wochen zuvor.Am Dienstag wurde erstmals seit drei Monaten wieder das sogenannte „Doubling“-Phänomen gemeldet. Gemeint ist, dass sich die Zahl der Neuinfektionen verglichen mit der Vorwoche mehr als verdoppelt.Jung Ki-suck, Leiter des speziellen Reaktionsteams zu Covid-19, teilte am Dienstag vor der Presse die Einschätzung mit, dass der Abwärtstrend beim Infektionsgeschehen ins Stocken geraten sei. Er erwartete aufgrund der Immunkraft der Bürger und Fälle im Ausland, dass es Anfang Dezember zu einer neuen Corona-Welle kommen könne.Es wurden 43 neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. Bisher wurden insgesamt 28.899 Todesfälle erfasst, die Sterberate liegt bei 0,11 Prozent.