Innenministerium stellt Adressensystem für Lieferungen per Drohne bereit

Photo : YONHAP News

Lieferdienste anhand der sogenannten Zustellpunkte für Drohnen, eines standardisierten Adressensystems für die Logistik und Zustellung per Drohne, sollen in Südkorea starten.Das Innenministerium kündigte an, am Mittwochnachmittag in Gapyeong in der Provinz Gyeonggi eine Demonstrationsveranstaltung hierfür abzuhalten. Das Ressort werde dem Zivilsektor adressenbasierte Drohnen-Zustellpunkte zur Verfügung stellen.Bei der Demonstration wird eine Drohne von einem Convenience Shop aus mittels Zustellpunkten an etwa 20 Pensionen in der Umgebung bestellte Waren liefern.Bei einem Drohnen-Zustellpunkt handelt es sich um Standortdaten, die den Namen des Lieferortes, Ortskoordinaten und die Drohnenroute vom Start bis zum Ziel umfassen.Das Ministerium hat für die Einführung eines adressenbasierten Drohnendiensts gemeinsam mit der Korea Land and Geospatial Informatix Corporation 272 Zustellpunkte für Drohnen an Orten geschaffen, die auf dem Landweg nicht gut erreichbar sind.Private Unternehmen können mittels Zustellpunkten einen Lieferservice per Drohne anbieten, ohne die Flugrouten jeweils extra ermitteln zu müssen.