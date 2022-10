Photo : YONHAP News

Südkorea und Vietnam haben sich anlässlich des 30. Jubiläums der Aufnahme diplomatischer Beziehungen de facto darauf geeinigt, ihre Beziehungen auf das Niveau einer umfassenden strategischen Partnerschaft anzuheben.Wie Außenminister Park Jin und sein vietnamesischer Amtskollege Bui Thanh Son am Dienstag bei einem Gespräch in Hanoi vereinbarten, werde dies bei einem bilateralen Gipfeltreffen in absehbarer Zeit offiziell verkündet werden.Im Anschluss an das Gespräch kam Minister Park zu einem Treffen mit Vietnams Staatschef Nguyen Xuan Phuc und Premier Phạm Minh Chính zusammen. Park übermittelte dem vietnamesischen Staatschef ein persönliches Schreiben des Staatspräsidenten Yoon Seok Yul, in dem er nach Seoul eingeladen wird.Minister Park bat zudem um Unterstützung der vietnamesischen Regierung für südkoreanische Unternehmen und Landsleute in dem südostasiatischen Land. Südkorea ist der größte ausländische Investor in Vietnam.