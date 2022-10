Co-CEO von Kakao tritt nach Ausfall von Diensten zurück

Photo : KBS News

Der Co-CEO von Kakao Corporation, Namkoong Whon, hat sich für den jüngsten Ausfall der Dienste entschuldigt und ist zurückgetreten.Namkoong gab seine Entscheidung auf einer eilig einberufenen Pressekonferenz am Mittwoch bekannt.Er fühle die Verantwortung für den Vorfall und werde als CEO zurücktreten. Er werde die Leitung des Unterausschusses für Katastrophenmaßnahmen des Krisenkomitees übernehmen und bis zum Schluss die Verantwortung tragen, sagte er.Demnach wird Kakao von Hong Eun-taek, einem der Co-CEOs, als Chef des Krisenkomitees geleitet.Hong kündigte an, Entschädigungen nicht nur für Dienstnutzer, sondern auch für verschiedene Interessenparteien, einschließlich der Partner, zu überprüfen.Kakao wolle zügig Entschädigungen leisten, bevor es mit SK C&C über die Verantwortung spreche, hieß es. Zum Ausfall der Kakao-Dienste kam es nach einem Brand in einem Datenzentrum von SK C&C in Pangyo am Samstag, in dem sich Server von Kakao befinden.Als Grund für die verzögerte Wiederherstellung wurde genannt, dass es von den Betriebsmitteln der Entwickler keine Kopien gebe, während wichtige Daten der Dienste und Anwendungsprogramme als Kopie vorlägen.10.000 bis Dienstag nicht mit Strom versorgte Server von den 32.000 Servern im Datenzentrum in Pangyo seien am frühen Mittwoch an das Stromnetz angeschlossen worden. Demnach sei Daum Mail mittlerweile wiederhergestellt worden, und die von den meisten Bürgern genutzten Dienste befänden sich wieder in einem Zustand wie vor dem Vorfall, erläuterte Kakao.