Photo : YONHAP News

Argentinien und die Niederlande wollen Statuen zum Gedenken an die sogenannten Trostfrauen im Zweiten Weltkrieg errichten.Das teilte Lee Na-young, Leiterin des Koreanischen Rats für Gerechtigkeit und die Erinnerung an die Sexsklaverei durch das japanische Militär, während der Mittwochsdemonstration in Seoul mit.Die Aufstellung solcher Statuen in Philadelphia und Buenos Aires sei ihr zufolge bereits bestätigt.Auch in den Niederlanden erfolge eine Aufstellung auf Initiative der Lokalbevölkerung, berichtete die freie Journalistin Griselda Molemans bei der Veranstaltung. Nach ihren Worten würden Menschen in Amsterdam sich der Erinnerung an die Vergangenheit und Herstellung von Gerechtigkeit anschließen.Die erste Statue dieser Art außerhalb Südkoreas wurde im Jahr 2013 im kalifornischen Glendale errichtet. Später kamen weitere Standorte in den USA und Deutschland hinzu.