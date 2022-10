Vizeaußenminister Südkoreas, der USA und Japans sprechen über Zusammenarbeit

Photo : Getty Images Bank

Die Vizeaußenminister Südkoreas, der USA und Japans wollen kommende Woche über die trilaterale Zusammenarbeit sprechen.Die Gespräche werden vor dem Hintergrund zunehmender Spannungen auf der koreanischen Halbinsel stattfinden.Wie das südkoreanische Außenministerium am Mittwoch mitteilte, werde Vizeminister Cho Hyun-dong am kommenden Mittwoch in Tokio an den elften Vizeministergesprächen der drei Staaten teilnehmen.Cho werde dort mit seiner US-Amtskollegin Wendy Sherman und dem japanischen Amtskollegen Takeo Mori über die Verstärkung der trilateralen Zusammenarbeit sprechen, um besser auf Fragen im Zusammenhang mit Nordkorea und andere internationale Angelegenheiten reagieren zu können.Auch das Vorgehen nach einem möglichen siebten Atomtest werde laut Berichten voraussichtlich erörtert.Die drei Staaten unternehmen zurzeit Anstrengungen, um die Zusammenarbeit im Sicherheitsbereich wieder auf das Niveau vor der Entspannungsphase zur Zeit der US-amerikanisch-nordkoreanischen Spitzengespräche in den Jahren 2018 und 2019 zu bringen. Grund ist eine Serie von Raketentests und Übungen mit Artilleriegeschützen in Nordkorea.