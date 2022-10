Politik Staatsanwälte scheitern mit Versuch der Durchsuchung von Zentrale der Minjoo-Partei

Staatsanwälte haben am Mittwoch versucht, die Zentrale der führenden Oppositionspartei Minjoo-Partei Koreas zu durchsuchen.



Jedoch scheiterte der Versuch am Widerstand von Abgeordneten der Partei.



Anlass für die geplante Durchsuchung sind Ermittlungen gegen einen Vertrauten des Parteichefs Lee Jae-myung.



Die Staatsanwaltschaft Seoul Zentral hatte gegen 15 Uhr Ermittler zur Parteizentrale auf Yeouido in Seoul geschickt, wo sich auch die von Kim Yong geleitete parteinahe Denkfabrik Institut für Demokratie befindet.



Anschließend sollte sein Büro durchsucht werden. Die Ermittler gaben gegen 22.47 Uhr auf, weil Abgeordnete den Eingang blockiert hatten.



Die Staatsanwälte hätten sich nach eigenen Angaben wegen Sicherheitsbedenken zurückgezogen, wollten aber später einen neuen Versuch starten.



Kim war am Mittwoch wegen des Vorwurfs des Verstoßes gegen das Gesetz für Parteienfinanzierung verhaftet worden. Er soll zwischen April und August letzten Jahres von zentralen Figuren im Skandal um das Entwicklungsprojekt in Daejang-dong 800 Millionen Won oder 560.000 Dollar illegal angenommen haben. Geld soll er unter anderem von Yoo Dong-gyu, dem früheren kommissarischen Präsidenten des Projektentwicklers Seongnam Development Corporation, erhalten haben.