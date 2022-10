Internationales Nordkoreas Botschafter wirft USA und EU Doppelmoral in Menschenrechtsfrage vor

Nordkorea hat vor der Einreichung einer Resolution zu dessen Menschenrechtsfrage bei den Vereinten Nationen Unmut geäußert.



Kim Song, der nordkoreanische Botschafter bei den UN, warf in einer Sitzung des Dritten Ausschusses der UN-Generalversammlung am Mittwoch in New York westlichen Ländern wie den USA und der Europäischen Union eine Doppelmoral in Menschenrechtsfragen vor.



Die Thematisierung der Menschenrechte in der internationalen Gemeinschaft habe mit den Menschenrechten in Wirklichkeit nichts zu tun. Sie würden angesprochen, um politische Ziele zu verwirklichen, behauptete der Diplomat.



Kim sagte, es stelle eine Menschenrechtsverletzung und die Beleidigung dessen Bürger dar, das System eines bestimmten Landes aufgrund der Andersartigkeit seiner Ideologien und Systeme kollabieren lassen zu wollen. In dem Zusammenhang erwähnte er die USA, Großbritannien und EU.



Der Diplomat behauptete auch, dass Machthaber Kim Jong-un bei der Staatspolitik den Menschenrechten höchste Priorität einräume und sich um die Verbesserung der politischen und sozialen Rechte bemühe.



Beobachter wollen Kims Äußerungen als Ausdruck der Unzufriedenheit mit einer Resolution zur nordkoreanischen Menschenrechtsfrage verstehen, an deren Entwurf die EU derzeit arbeitet.